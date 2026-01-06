Posté par Ted.
Modéré le 06/01/2026 à 08:00.
Modéré le 06/01/2026 à 08:00.
Split et Doux, Vol. 1 - 06/01
Le label Dur Et Doux lance une collection de splits (et non de slips) intitulée simplement Split & Doux. La première sortie (ou Volume 1) sera celle de Ni (groupe du label) avec les Slovaques de Vojdi, et sortira le 27 février 2026. Un extrait se trouve à la suite. [plus d'infos]
