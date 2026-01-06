Infos précédentes :

Iron Maiden Heavy Metal Kingdom, le docu. A nouveau dispo ! - 06/01

Arte a remis à disposition son documentaire, Heavy metal kingdom, sur la nouvelle vague rock britannique des années 1970. Un film signé Sophie Peyrard. [plus d'infos]

