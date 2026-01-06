Infos précédentes :
- La chute de Children of Bodom
- Chaque fois que Children Of Bodom meurt
- Crownshift en taule
- Crownshift essaie d'atteindre des mondes
- Crownshift lâche son 1er single
- La nouveauté finlandaise, c'est Crownshift
- Warmen, le nouveau projet de Wirman
- Hommage à Alexi Laiho
- 2021, ça part (déjà) mal...
- GrasPop 2019 : rafale de noms !
La chute de Children of Bodom
"Downfall" de Children of Bodom en live au Summer Breeze de 2017, ça se regarde par là. [plus d'infos]
