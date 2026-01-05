Les 22 et 23 juin 1990, Billy Joel était de retour dans le Bronx, le quartier new-yorkais qui l'a vu naître, pour faire vibrer les murs du Yankee Stadium. Dans la mythique enceinte de base-ball, le pianiste, chanteur et compositeur, au faîte de sa gloire, enchaînait les tubes face à un public survolté, entre pop, folk, doo-wop et new wave. Le live en version est à déguster en version restaurée et remasterisée ci-après. [plus d'infos]