Matt Greiner d'August Burns Red a mis en ligne une vidéo drum-playthrough de leur morceau "The eleventh hour". Le titre est issu de Messengers paru en 2007 chez Solid State Records. [plus d'infos]

August Burns Red - Messengers
August Burns Red
LP : Messengers
Label : Solid State Records
Date de sortie : 19/06/2007
Truth Of A Liar
Up Against The Ropes
Back Burner
The Blinding Light
Composure
Vital Signs
The Eleventh Hour
The Balance
Black Sheep
An American Dream
Redemption

