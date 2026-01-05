Posté par M!ke.
Modéré le 05/01/2026 à 08:00.
Modéré le 05/01/2026 à 08:00.
11ème heure de batt' pour ABR - 05/01
Matt Greiner d'August Burns Red a mis en ligne une vidéo drum-playthrough de leur morceau "The eleventh hour". Le titre est issu de Messengers paru en 2007 chez Solid State Records. [plus d'infos]
August Burns Red
LP : Messengers
Label : Solid State Records
Date de sortie : 19/06/2007
LP : Messengers
Label : Solid State Records
Solid State Records
Date de sortie : 19/06/2007
Truth Of A Liar
Up Against The Ropes
Back Burner
The Blinding Light
Composure
Vital Signs
The Eleventh Hour
The Balance
Black Sheep
An American Dream
Redemption
