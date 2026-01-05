Posté par M!ke.
Le nihilisme de Vended en live - 05/01
Vended propose une version live vidéo de son morceau "Nihilism". Le titre est tiré du premier album éponyme du combo mené par le fils à Corey Taylor (Slipknot, Stone Sour). [plus d'infos]
Vended
LP : Vended
Date de sortie : 20/09/2024
Intro
Paint the skin
The far side
Am I the only one
Going up
Nihilism
Pitiful
Serenity
Disparager
Where the honesty lies
Ones
Downfall
As we know it
