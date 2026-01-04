Infos précédentes :

Iron MaidenLe phénomène Stranger Things et les retombées musicales - 04/01

La saison 5 de Stranger Things s'est clôturée il y a quelques jours. La bande-son faisait la part belle à bon nombre d'artistes rock et metal, lesquels se sont engouffrés dans la brêche pour refaire un coup de lumière sur leurs titres iconiques tels que Iron Maiden avec "The trooper", les Pixies avec "Here comes your man" ou encore David Bowie avec "Heroes". [plus d'infos]

