Soundgarden - King animalL'intronisation de Soundgarden au Rock & roll hall of fame - 04/01

En 2025, Soundgarden a été intronisé au Rock & roll hall of fame. Le comité d'organisation a partagé la rediffusion du message de l'acteur Jim Carrey pour leur intronisation. [plus d'infos]

