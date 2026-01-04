Infos précédentes :
Posté par M!ke.
Modéré le 04/01/2026 à 08:00.
L'intronisation de Soundgarden au Rock & roll hall of fame - 04/01
En 2025, Soundgarden a été intronisé au Rock & roll hall of fame. Le comité d'organisation a partagé la rediffusion du message de l'acteur Jim Carrey pour leur intronisation. [plus d'infos]
