Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

The Offspring ont publié une vidéo live captée à Manchester l'an dernier de leur Tube "The kids aren't alright" paru sur Americana . [ plus d'infos ]

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour sauver vos préférences et réaliser des statistiques de visites. [ charte d'utilisation ]