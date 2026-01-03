Le batteur Alex Van Halen est en train de bosser en co-production sur un album avec le guitariste de Toto, Steve Lukather, et quelques autres musiciens. Celui-ci contiendra des enregistrements de chansons inédites et inachevées de Van Halen, le guitariste n'aidant le batteur que dans le cadre de choix artistiques, il ne jouera pas sur l'album. Aucun reformation de Van Halen n'est prévue.