Infos précédentes :
- Pour l'héritage de Van Halen
- Sammy Hagar fait le rappel
- Nuno Halen
- David Lee Roth met en images les filles de Californie
- Le pardon de David Lee Roth
- Van Halen sort un non-fini
- Extreme reprend Van Halen
- un bout d'un inédit de Van Halen dispo
- Van Halen ressort du vieux live
- David Lee Roth a la formule: whisky+sofa
Posté par Ted.
Modéré le 03/01/2026 à 12:00.
Modéré le 03/01/2026 à 12:00.
Pour l'héritage de Van Halen - 03/01
Le batteur Alex Van Halen est en train de bosser en co-production sur un album avec le guitariste de Toto, Steve Lukather, et quelques autres musiciens. Celui-ci contiendra des enregistrements de chansons inédites et inachevées de Van Halen, le guitariste n'aidant le batteur que dans le cadre de choix artistiques, il ne jouera pas sur l'album. Aucun reformation de Van Halen n'est prévue.
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires