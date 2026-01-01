Le 20 février 2026, Fragile Figures fêtera les un an de son album See the charcoals rats avec la sortie d'un nouvel EP intitulé Something that blocks the light. Il est composé de trois titres enregistrés durant la même session studio que pour l'album, ces trois morceaux formant une extension de l'album. Pour cette occasion, l'album ainsi que l'EP sortiront au format K7, avec le soutien du label Matière Super.