Après avoir présenté "Jinx", le jeune groupe d'indie shoegaze Dewey livre une session live de deux titres inédits que sont "Role model" et "Tough crowd", filmés à l'Atelier 32 à Montreuil en 2024. Son premier album est attendu pour le 13 février 2026 via Howlin' Banana Records. [plus d'infos]