Le label italien Overdrive Records (Buñuel, Three Second Kiss, Squid Pisser) va sortir le 27 février 2026 des raretés de Killing Joke, à savoir des sessions de démos mixées en 1988 par Steve Albini à l'époque de l'écriture d'Extremities, dirt and various repressed emotions, et un live à Birmingham datant du 20 décembre 1988. Quelques extraits de Extremities, The Albini demos and live beginnings '88 sont en écoute à la suite. [plus d'infos]