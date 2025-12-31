Infos précédentes :
Posté par Ted.
Modéré le 31/12/2025 à 08:00.
Modéré le 31/12/2025 à 08:00.
Pas de Levitation en 2026 - 31/12
On a appris que le site du festival Leviation France; et en particulier la Pyramide du Lac de Maine, font actuellement l'objet de travaux d'envergure, rendant temporairement impossible sa tenue en 2026. Le festival donne donc RDV à son public en 2027.
