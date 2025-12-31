Infos précédentes :
- La mort d'un Landmvrks à la batt'
- Stray From The Path dit bye bye aux français
- SFTP, un dernier album et puis s'en va
- Stray From The Path a l'oeil de Kubric
- SFTP filme son voisinage
- SFTP avec du pain et des roses
- SFTP passe la troisième
- SFTP guillotiné
- Les bonnes intentions de TARLD
- TARLD avec de bonnes intentions
La mort d'un Landmvrks à la batt' - 31/12
Endorsé par le fabricant de cymbales Meinl, Kevin D'Agostino de Landmvrks a partagé une vidéo drum-cam en studio de "Death". Pour rappel, sur ce titre, Andrew "Drew York" Dijorio de Stray From The Path fait un featuring. [plus d'infos]
