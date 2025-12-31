Infos précédentes :

Landmvrks - The darkest place I've ever been

Endorsé par le fabricant de cymbales Meinl, Kevin D'Agostino de Landmvrks a partagé une vidéo drum-cam en studio de "Death". Pour rappel, sur ce titre, Andrew "Drew York" Dijorio de Stray From The Path fait un featuring. [plus d'infos]

