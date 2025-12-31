Nostromo a partagé sur ses réseaux la mention "Cooking 2026" sur une affiche laissant apparaître un bout de l'artwork d'Hysteron-proteron. Une tournée acoustique en préparation ? Ou tout simplement le nouvel album évoqué lors du départ de Lad ? En tous les cas, chez W-Fenec, on a hâte d'en savoir plus !