Posté par M!ke.
Modéré le 31/12/2025 à 08:00.
Modéré le 31/12/2025 à 08:00.
Nostromo tease - 31/12
Nostromo a partagé sur ses réseaux la mention "Cooking 2026" sur une affiche laissant apparaître un bout de l'artwork d'Hysteron-proteron. Une tournée acoustique en préparation ? Ou tout simplement le nouvel album évoqué lors du départ de Lad ? En tous les cas, chez W-Fenec, on a hâte d'en savoir plus !
