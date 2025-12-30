Infos précédentes :

Michael Schenker - My years with UFOGnR ? Non. Cold Slither Clone, peut-être ? - 30/12

Le groupe Cold Slither Clone a repris le morceau "Perhaps" des Guns N' Roses. [plus d'infos]

