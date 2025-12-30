Infos précédentes :
- GnR ? Non. Cold Slither Clone, peut-être ?
- Double ration de Guns !
- Les Guns de retour d'Argentine
- Judas Priest rend hommage à Black Sabbath
- GNR -1
- Bumblefoot... de retour !
- Alice a pas de bol avec ses gratteuses
- Slash au club Dorothy
- Les Guns bouderont la France en 2025 ?
- Slash & Duff jouent pour une bonne cause
GnR ? Non. Cold Slither Clone, peut-être ?
Le groupe Cold Slither Clone a repris le morceau "Perhaps" des Guns N' Roses. [plus d'infos]
