Infos précédentes :
- Séparation chez The Gathering
- The Gathering et Anneke ensemble pour Mandylion
- Les femmes dans le metal en docu
- Pas de remède pour Savage Lands
- The Gathering se lève
- Anneke en Islande
- Le Summer Breeze 2K14 ne change pas d'air(e)...
- Le stackhanoviste de la semaine : Shane Embury
- Le supergroupe du jour : Tronos
- Streaming du jour : The Gathering
Posté par M!ke.
Modéré le 30/12/2025 à 08:00.
Modéré le 30/12/2025 à 08:00.
Séparation chez The Gathering - 30/12
Silje Wergeland a annoncé son départ de The Gathering. La chanteuse officiait derrière le micro depuis plus de 16 ans dans le groupe.
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires