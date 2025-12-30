Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 30/12/2025 à 08:00.
The Gathering 2022Séparation chez The Gathering - 30/12

Silje Wergeland a annoncé son départ de The Gathering. La chanteuse officiait derrière le micro depuis plus de 16 ans dans le groupe.

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément
Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page