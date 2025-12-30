Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Silje Wergeland a annoncé son départ de The Gathering . La chanteuse officiait derrière le micro depuis plus de 16 ans dans le groupe.

