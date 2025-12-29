Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 29/12/2025 à 08:00.
The BeatlesLes Beatles en mini-film - 29/12

"Free as a bird: a song reborn" est un mini-film des Beatles revenant sur la création du titre "Free as a bird", écrit à l'époque par John Lennon mais jamais publié0 et retravaillé par Paul, George et Ringo en 1994. [plus d'infos]

