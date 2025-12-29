Infos précédentes :
- Les Beatles en mini-film
- The Beatles en docu
- Paul n'achète pas l'amour de Bruce sur scène
- Laissez les Beatles tranquilles
- Mark Knopfler et ses potes revisitent une vieillerie
- Death Angel reprend les scarabées
- Les Beatles ont sorti leur dernier titre
- Paul McCartney a enregistré la dernière chanson des BIAtles
- Freddie qui reprend les Beatles? L'IA l'a fait.
- Les Rolling Beatles en vue?
Posté par M!ke.
Modéré le 29/12/2025 à 08:00.
Modéré le 29/12/2025 à 08:00.
Les Beatles en mini-film - 29/12
"Free as a bird: a song reborn" est un mini-film des Beatles revenant sur la création du titre "Free as a bird", écrit à l'époque par John Lennon mais jamais publié0 et retravaillé par Paul, George et Ringo en 1994. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires