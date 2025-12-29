Infos précédentes :
- Zeal & Ardor @ Pol'and'Rock
- Obisdian Dust : mise en bouche des Nuits Botanique
- Du nouveau Anna Erhard à écouter
- Zeal & Ardor envoie du son
- Zeal & Ardor se cache
- Zeal & Ardor repoussant
- Zeal & Ardor sort les griffes
- L'affiche du Festival 666 en partie
- MAG #54 : Not Scientists et nos 25 ans !
- Zeal & Ardor a lâché 2 nouveau morceaux
Posté par M!ke.
Modéré le 29/12/2025 à 08:00.
Modéré le 29/12/2025 à 08:00.
Zeal & Ardor @ Pol'and'Rock - 29/12
Zeal & Ardor était à l'affiche du Pol'and'Rock cette année. Leur set est disponible sur YouTube. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires