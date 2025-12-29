Posté par M!ke.
Megadeth au ciné - 29/12
Le 22 janvier, Megadeth investira les salles obscures avant la sortie de son ultime album éponyme pour un documentaire Megadeth: behind the mask revenant sur les 40 ans de carrière du groupe à Dave Mustaine. Deux trailers sont disponibles.
[ Megadeth: behind the mask ] [plus d'infos]
