The void: road from chaos Midnight 7hate A poisonous flower in the desert Caught between breaths Malice in veins Forge ahead Noir

Toward The Throne sort son nouvel album Midnight le 27 février. Tous les détails, artwork et trackliste, sont compilés dans la fiche du disque. [ plus d'infos ]

