3T dans le détail - 25/12
Toward The Throne sort son nouvel album Midnight le 27 février. Tous les détails, artwork et trackliste, sont compilés dans la fiche du disque. [plus d'infos]
Toward The Throne
LP : Midnight
Date de sortie : 27/02/2026
The void: road from chaos
Midnight
7hate
A poisonous flower in the desert
Caught between breaths
Malice in veins
Forge ahead
Noir
