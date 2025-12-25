Posté par M!ke.
Modéré le 25/12/2025 à 08:00.
Modéré le 25/12/2025 à 08:00.
Absence of Colors furieux - 25/12
Un clip pour "Fury room" d'Absence of Colors est dispo. Le morceau est présent sur Poison on your lips sorti le 26 septembre dernier et dont l'écoute est possible sur BandCamp. [plus d'infos]
Absence of Colors
LP : Poison on your lips
Date de sortie : 26/09/2025
LP : Poison on your lips
Date de sortie : 26/09/2025
Ignorance is strength
The hidden giant
Fury room
Death from above
Perfect storm
