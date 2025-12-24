Posté par derrek.
Modéré le 24/12/2025 à 08:00.
Modéré le 24/12/2025 à 08:00.
Premier EP de Arbre-Dieu en écoute - 24/12
Nuit noire, le premier EP du projet de black metal occulte Arbre-Dieu est dès à présent disponible en CD digipack et digital sur Bandcamp ainsi que sur les plateformes de streaming. Il s'écoute à la suite.
[ bitume-prods.fr: Site du label ] [plus d'infos]
