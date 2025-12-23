Infos précédentes :

John Corabi (The Dead Daisies, ex-Mötley Crue) sortira un nouvel album solo New day le 24 avril 2026 chez Frontiers Music SRL. Le morceau-titre a fait l'objet d'un clip. [plus d'infos]

