Posté par M!ke.
Modéré le 23/12/2025 à 08:00.
Modéré le 23/12/2025 à 08:00.
Red Sun Atacama en tournée en 2026 - 23/12
Red Sun Atacama a annoncé une salve de dates pour 2026 que tu peux trouver dans l'agenda. [plus d'infos]
Red Sun Atacama [ Red Sun Atacama (23 hits) ]
05 mars 2026: Petit Bain - PARIS
06 mars 2026: Le Lézard - LE MANS
07 mars 2026: Le Ferrailleur - NANTES
12 mars 2026: Victoire 2 - MONTPELLIER
13 mars 2026: Le Metronum - TOULOUSE
14 mars 2026: Rock School Barbey - BORDEAUX
12 juin 2026: PepperRockFest - CAEN
