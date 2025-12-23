Infos précédentes :

Red Sun Atacama - DarwinRed Sun Atacama en tournée en 2026 - 23/12

Red Sun Atacama a annoncé une salve de dates pour 2026 que tu peux trouver dans l'agenda. [plus d'infos]

05 mars 2026: Petit Bain - PARIS
06 mars 2026: Le Lézard - LE MANS
07 mars 2026: Le Ferrailleur - NANTES
12 mars 2026: Victoire 2 - MONTPELLIER
13 mars 2026: Le Metronum - TOULOUSE
14 mars 2026: Rock School Barbey - BORDEAUX
12 juin 2026: PepperRockFest - CAEN
