L'orga du Bloodstock Open Air a l'excellente idée de diffuser quelques extraits du passage de notre joyau national Gojira dans son enceinte cet été. Le premier est pour "Stranded". Les autres ("Mea culpa", "Only pain", "Under the sun" et "The Gift Of Guilt") seront diffusés entre aujourd'hui et le 28 décembre. [plus d'infos]