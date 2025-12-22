Infos précédentes :

Tout est dans le titre, l'aventure Ko Ko Mo, c'est fini. Dans un communiqué sur leurs réseaux, le leader du duo, Warren, a annoncé la fin de leurs activités après 12 ans. Il rassure pourtant les fans en signalant qu'il a un nouveau projet pour la suite.

