Il semblerait que Jane's Addiction soit bel et bien terminé suite à l'incident survenu lors de leur concert à Boston en septembre 2024. Le chanteur, Perry Farrell avait agressé le guitariste Dave Navarro sur scène. Toutes les parties prenantes sont désolés de ce qui s'est passé, et se sont retrouvées récemment pour en parler (notamment de la maladie mentale de Farrell) et décider de l'avenir du groupe. Le communiqué indique que le groupe a décidé de ne plus poursuivre, chaque membre concentrant leurs énergies sur d'autres projets musicaux.

