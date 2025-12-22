Posté par Ted.
MTV c'est fini... - 22/12
Les chaînes d'MTV vont toutes disparaître à partir du 1er janvier 2026. France Culture a profité de ce fait pour requestionner nos écoutes musicales. Ce sujet de 10 minutes se trouve ci-dessous.
[ Le sujet (3 hits) / France Culture: Site Officiel (2 hits) ]
