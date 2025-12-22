Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 22/12/2025 à 08:00.
Logo d'MTVMTV c'est fini... - 22/12

Les chaînes d'MTV vont toutes disparaître à partir du 1er janvier 2026. France Culture a profité de ce fait pour requestionner nos écoutes musicales. Ce sujet de 10 minutes se trouve ci-dessous.
[ [fr] Le sujet (3 hits) External / [fr] France Culture: Site Officiel (2 hits) External ]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément
Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page