Posté par Florent Macioszek.
Modéré le 22/12/2025 à 08:00.
Modéré le 22/12/2025 à 08:00.
Flow Macio prend les choses comme elles viennent - 22/12
"Monkey", le premier extrait du nouvel album de Flow Macio (Folk-punk de Lille avec un ex-Corbillard) est en écoute partout sur les plateformes (sauf Spotify). Son clip est visible à la suite. Even a dead fish can go with the flow sera dispo en CD et streaming début 2026. [plus d'infos]
