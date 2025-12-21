Infos précédentes :

JinjerTatiana en duel contre elle-même - 21/12

Tatiana Shmayluk de Jinjer a mis en ligne une vidéo de sa performance au chant sur Duél. [plus d'infos]

Jinjer - Duél
Jinjer
LP : Duél
Label : Napalm Records
Date de sortie : 07/02/2025
Tantrum
Hedonist
Rogue
Tumbleweed
Green Serpent
Kafka
Dark Bile
Fast Draw
Someone's Daughter
ATongue So Sly
Duél

