Posté par M!ke.
Modéré le 21/12/2025 à 08:00.
Modéré le 21/12/2025 à 08:00.
Tatiana en duel contre elle-même - 21/12
Tatiana Shmayluk de Jinjer a mis en ligne une vidéo de sa performance au chant sur Duél. [plus d'infos]
Jinjer
LP : Duél
Label : Napalm Records
Date de sortie : 07/02/2025
LP : Duél
Label : Napalm Records
- Napalm Records (669 hits)
Date de sortie : 07/02/2025
Tantrum
Hedonist
Rogue
Tumbleweed
Green Serpent
Kafka
Dark Bile
Fast Draw
Someone's Daughter
ATongue So Sly
Duél
Hedonist
Rogue
Tumbleweed
Green Serpent
Kafka
Dark Bile
Fast Draw
Someone's Daughter
ATongue So Sly
Duél
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires