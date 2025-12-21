Infos précédentes :

Posté par guillaume circus.
Modéré le 21/12/2025 à 08:00.
Ravi - MassesRavi du Pepper Rock Fest - 21/12

Le Pepper Rock Fest qui se déroulera près de Caen les vendredi 12 et samedi 13 juin 2026 annonce du lors pour sa douzième édition. Aux côtés de Red Sun Atacama, Not Scientists, Fragile et Daria, c'est le grand retour des locaux Ravi (emo-punk) quasi 10 ans après leur dernier concert, qu'il ne faudra pas rater. Le groupe caennais a laissé entendre que d'autres dates viendraient dans l'été. A suivre donc...
[fr] + d'infos: Facebook  External ]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément
Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page