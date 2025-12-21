Le Pepper Rock Fest qui se déroulera près de Caen les vendredi 12 et samedi 13 juin 2026 annonce du lors pour sa douzième édition. Aux côtés de Red Sun Atacama, Not Scientists, Fragile et Daria, c'est le grand retour des locaux Ravi (emo-punk) quasi 10 ans après leur dernier concert, qu'il ne faudra pas rater. Le groupe caennais a laissé entendre que d'autres dates viendraient dans l'été. A suivre donc...

