Random Hearts, excellent nouveau groupe bisontin de post-hardcore (avec des membres de Jack And The Bearded Fishermen, Red Gloves, Nothing To Prove) clippe "Crosswalk", premier extrait de son album Love PTSD qui sortira le 20/02/2026 sur les labels MA Såret Rec, Araki Records, Mighty Worm, Emergence Records... et dont on reparlera dans ses pages. [plus d'infos]