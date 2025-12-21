Infos précédentes :
- Chat Pile sort un 2-titres
- ArcTanGent 2026 : l'affiche !
- Un nouveau single pour Chat Pile X Hayden Pedigo
- Chat Pile X Hayden Pedigo
- Le Hellfest sous l'oeil d'Arte.tv
- Chat Pile reprend du Nirvana
- Chat Pile livre son album
- Le monde cool de Chat Pile
- Chat Pile et Nerver sortent un split EP
- Drowse pour se calmer
Posté par Ted.
Modéré le 21/12/2025 à 08:00.
Modéré le 21/12/2025 à 08:00.
Chat Pile sort un 2-titres - 21/12
Chat Pile va sortir le 6 février 2026, via Sub Pop, un deux titres. L'un est inédit ("Masks"), tandis que l'autre est une reprise de "Sifting" de Nirvana.
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires