Chat Pile va sortir le 6 février 2026, via Sub Pop , un deux titres. L'un est inédit ("Masks"), tandis que l'autre est une reprise de "Sifting" de Nirvana .

