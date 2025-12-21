Infos précédentes :

Chat Pile-Cool worldChat Pile sort un 2-titres - 21/12

Chat Pile va sortir le 6 février 2026, via Sub Pop, un deux titres. L'un est inédit ("Masks"), tandis que l'autre est une reprise de "Sifting" de Nirvana.

