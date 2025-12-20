Posté par Ted.
Julii Sharp on tour - 20/12
Les prochaines dates de concerts de l'artiste folk-rock toulousaine Julii Sharp ont été ajoutées à l'agenda. [plus d'infos]
Julii Sharp [ juliisharpmusic: Facebook ]
16 février 2026: La Pointe Lafayette - PARIS
17 février 2026: Café Augustin - LILLE
19 février 2026: Brasserie de l'ermitage - BRUXELLES
20 février 2026: L'Alternative - BEAUVAIS
27 février 2026: Le Metronum - TOULOUSE
19 mars 2026: Vachement Bien - CLERMONT-FERRAND (Showcase)
03 avril 2026: Le Ravelin - TOULOUSE
