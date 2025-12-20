La Route du Rock version 2026 se tiendra à la fois au mois de mars et au mois d'août. En ce qui concerne la partie "hiver" qui se tiendra du 4 au 7 mars entre Saint-Malo et Rennes, le prog est tombée : Stereolab, Jehnny Beth, Dälek, Heavy Lungs, Humour, Spill Gold, Shortstraw., Dééfait, Chaton Laveur, Leroy Se Meurt, Green Star et Anastasia Coope.

[ + d'infos: Site officiel ]