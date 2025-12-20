Posté par Ted.
Les concerts de Zentone en 2026 - 20/12
Zentone a fini ses concerts de 2025. À la suite, voici les concerts de 2026. [plus d'infos]
06 février 2026: OIGNIES - Le Métaphone
07 février 2026: PARIS - La Cigale
20 février 2026: AUCH - Cri'Art
21 février 2026: MONT-DE-MARSAN - Café Music
26 février 2026: CLERMONT - La Coopérative de Mai
27 février 2026: BIARRITZ - Atabal
05 mars 2026: LIMOGES - CCM John Lennon
06 mars 2026: TOULOUSE - La Cabane
07 mai 2026: LA SEYNE-SUR-MER - Centre Culturel Tisot
08 mai 2026: MONTPELLIER - Rockstore
13 mai 2026: QUEVEN - Les Arcs
13 juin 2026: LA ROCHE-SUR-YON - Quai M
