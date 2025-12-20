Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 20/12/2025 à 08:00.
Static-XStatic-X se les gèle au Pol'and'Rock - 20/12

"Cold" de Static-X interprété live au festival Pol'and'Rock, c'est par ici que ça se passe. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page