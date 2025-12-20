Infos précédentes :
Static-X se les gèle au Pol'and'Rock - 20/12
"Cold" de Static-X interprété live au festival Pol'and'Rock, c'est par ici que ça se passe. [plus d'infos]
