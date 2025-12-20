Infos précédentes :

AirRetour sur le safari lunaire de Air - 20/12

Air investissait début décembre (le 5) la scène du Grand Palais de Paris pour interpréter l'album Moon safari notamment avec un orchestre symphonique. Une vidéo récap est en ligne. [plus d'infos]

