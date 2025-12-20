Infos précédentes :
- Retour sur le safari lunaire de Air
- Air fait son Tiny Desk
- Le mirage 2 Dunckel et Fitoussi
- Beauregard 2025 : l'affiche !
- Beauregard 2025 : les premiers noms !
- Les Trans' 2024 : l'affiche !
- Le safari lunaire de Air au Royal Albert Hall
- Air prêt à son envol
- Air et Mars remettent ça dans un aéroport
- JB Dunckel compose pour les JO
Posté par M!ke.
Modéré le 20/12/2025 à 08:00.
Modéré le 20/12/2025 à 08:00.
Retour sur le safari lunaire de Air - 20/12
Air investissait début décembre (le 5) la scène du Grand Palais de Paris pour interpréter l'album Moon safari notamment avec un orchestre symphonique. Une vidéo récap est en ligne. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires