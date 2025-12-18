Posté par Ted.
Les Soviets en tournée - 18/12
Les prochaines dates de Soviet Suprem sont en ligne. [plus d'infos]
Soviet Suprem [ Soviet Suprem: Site officiel ]
30 janvier 2026: PARIS - Le Trianon
19 février 2026: BOULOGNE-SUR-MER - Carré Sam
13 mars 2026: OIGNIES - Le Métaphone
14 mars 2026: BAGNEUX - Théâtre Victor Hugo
19 mars 2026: LIMOGES - Centre Culturel John Lennon
25 avril 2026: CHATEAURENARD - La Rotonde
