Evanescence est venu sur scène lors de la cérémonie des Game awards (qui a vu couronner le jeu français Clair obscur notamment) pour interpréter son titre "Afterlife". Ce morceau fait partie de la bande originale de la série Netflix à succès Devil may cry, tirée du jeu vidéo du même nom. La retransmission est dispo. [plus d'infos]

