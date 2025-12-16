Infos précédentes :
La vie après la mort pour Evanescence - 16/12
Evanescence est venu sur scène lors de la cérémonie des Game awards (qui a vu couronner le jeu français Clair obscur notamment) pour interpréter son titre "Afterlife". Ce morceau fait partie de la bande originale de la série Netflix à succès Devil may cry, tirée du jeu vidéo du même nom. La retransmission est dispo. [plus d'infos]
