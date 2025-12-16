Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 16/12/2025 à 08:00.
SpiritboxLa colonne live de Spiritbox - 16/12

Spiritbox propose une vidéo live pour son titre "Soft spine" captée dans l'enceinte de la Toyota Ontario arena lors de leur tournée nord américaine en support de Tsunami sea, leur dernier album. [plus d'infos]

Spiritbox-Tsunami sea
Spiritbox
LP : Tsunami sea
Date de sortie : 07/03/2025
Fata morgana
Black rainbow
Perfect soul
Keep sweet
Soft spine
Tsunami sea
A haven with two faces
No loss, no love
Crystal roses
Ride the wave
Deep end

