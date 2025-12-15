Modéré le 15/12/2025 à 08:00.
Alors que le groupe vient de boucler sa massive tournée en support de son double album Tenace à Brest, Mass Hysteria annonce une mini-tournée en novembre prochain. Comportant 8 dates et intitulée Sans détour, le groupe proposera lors de chaque soirée un échange de 45 minutes avec les membres du combo, suivi d'un concert rétrospectif parcourant toute leur discographie. Une exposition signée Corentin Charbonnier - déjà à l'œuvre pour la Philharmonie - et un meet & greet post-concert enrichiront cette immersion. L'ouverture de la billetterie a lieu ce jour. [plus d'infos]
05/11/2026 - Rennes - Le Liberté / L'Étage
06/11/2026 - Angoulins-sur-Mer - Crossroad
12/11/2026 - Vauréal - Le Forum
13/11/2026 - Strasbourg - La Laiterie
14/11/2026 - Lons-le-Saunier - Le Bœuf sur le Toit
19/11/2026 - Montpellier - Le Rockstore
20/11/2026 - Toulon - Le Live
21/11/2026 - Châteaurenard - Salle de l'Étoile
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.