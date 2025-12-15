Alors que le groupe vient de boucler sa massive tournée en support de son double album Tenace à Brest, Mass Hysteria annonce une mini-tournée en novembre prochain. Comportant 8 dates et intitulée Sans détour, le groupe proposera lors de chaque soirée un échange de 45 minutes avec les membres du combo, suivi d'un concert rétrospectif parcourant toute leur discographie. Une exposition signée Corentin Charbonnier - déjà à l'œuvre pour la Philharmonie - et un meet & greet post-concert enrichiront cette immersion. L'ouverture de la billetterie a lieu ce jour. [plus d'infos]