Posté par M!ke.
Modéré le 15/12/2025 à 08:00.
Ecoute les Morte(s) née(s) de Celeste - 15/12
Pour les 15 ans de leur troisième album, Celeste n'a pas fait les choses à moitié en proposant une version remixée et remasterisée de l'opus. Un nouvel artwork, magnifique comme d'habitude, couronne cette belle réédition anniversaire. Pour écouter Morte(s) née(s) - (Remixed & remastered) en intégralité, c'est sur BandCamp. [plus d'infos]
Celeste
LP : Morte(s) née(s) - (Remixed & remastered)
Label : Nuclear Blast
Date de sortie : 12/12/2025
Ces belles de rêve aux verres embués
Les mains brisées comme leurs souvenirs
Il y a bien des porcs que ça ferait bander de t'étouffer
En troupeau des louves en trompe-l'oeil des agneaux
(S)
Un miroir pur qui te rend misérable
De sorte que plus jamais un instant ne soit magique
