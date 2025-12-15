Infos précédentes :
Posté par Ted.
Modéré le 15/12/2025 à 08:00.
20 Years Kicking Fest au Kilowatt - 15/12
Kicking Records fêtera ses 20 ans au Kilowatt à Vitry Sur Seine les 10 et 11 avril 2026. Au programme : Les Shériff, Poésie Zéro, Krav Boca, Burning Heads, Not Scientists, Le Réparateur, Schlaasss, JetSex, Bad Bad Bird, Cemented Minds, Do it Later et Lou K. Plus d'infos ci-dessous.
[ + d'infos: Facebook ]
