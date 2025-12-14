Infos précédentes :
- Turnstile dans la lumière
- Metal en Seine !
- Turnstile s'invite chez les copains de Trapped Under Ice
- Turnstile pour un record aux Grammys ?
- Revue de tournée avec Speed
- Turnstile feat Fender
- Turnstile fout le bordel au bureau
- Turnstile sous les feux de l'actu
- The Amity Affliction en vacances
- Turnstile tease encore
Posté par M!ke.
Modéré le 14/12/2025 à 08:00.
Modéré le 14/12/2025 à 08:00.
Turnstile dans la lumière - 14/12
Turnstile a clippé "Light design". Le morceau est tiré de Never enough, dernier opus des natifs de Baltimore. [plus d'infos]
Turnstile
LP : Never enough
Label : Roadrunner
Date de sortie : 06/06/2025
LP : Never enough
Label : Roadrunner
- Roadrunner (3719 hits)
Date de sortie : 06/06/2025
Never enough
Sole
I care
Dreaming
Light design
Dull
Sunshower
Look out for me
Ceiling
Seein' stars
Birds
Slowdive
Time is happening
Magic man
Sole
I care
Dreaming
Light design
Dull
Sunshower
Look out for me
Ceiling
Seein' stars
Birds
Slowdive
Time is happening
Magic man
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires