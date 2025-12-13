Posté par Ted.
Un 8e album pour Kula Shaker - 13/12
Kula Shaker sortira le 30 janvier 2026 son 8e nouvel album, Wormslayer. Deux extraits se trouvent à la suite. Le groupe fera une date en France : le 26 février à Paris, au Café de la Danse. [plus d'infos]
Kula Shaker [ Kula Shaker: Site officiel (13 hits) ]
26 février 2026: PARIS - Le Café de la Danse
