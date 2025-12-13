Infos précédentes :
16 Horsepower est de re(tour) - 13/12
Séparé depuis 2005, 16 Horsepower a annoncé une tournée en Europe au printemps. Les dates sont à la suite. [plus d'infos]
16 Horsepower [ 16_Horsepower: Wikipedia ]
14 mai 2026: Rennes, FR - Le MEM
15 mai 2026: Rouen, FR - Le 106
16 mai 2026: Liege, BE - Reflektor
18 mai 2026: Hamburg, DE - Fabrik
19 mai 2026: Copenhagen, DK - Amager Bio
20 mai 2026: Stockholm, SE - Fållan
22 mai 2026: Halden, NO - Kaktus Festival @ Brygga Kultursal
23 mai 2026: Höganäs, SE - Garage
25 mai 2026: Berlin, DE - Festsaal Kreuzberg
27 mai 2026: Amsterdam, NL - Paradiso
28 mai 2026: Nijmegen, NL - Doornroosje
29 mai 2026: Groningen, NL - De Oosterpoort
31 mai 2026: Antwerp, BE - De Roma
02 juin 2026: Köln, DE - Kulturkirche
04 juin 2026: Lausanne , CH - Les Docks
06 juin 2026: La Rochelle, FR - La Sirène
07 juin 2026: Paris, FR - Élysée Montmartre
