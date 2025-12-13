Après une longue tournée d'un an et demi partout en Europe, puis le départ de Guillaume leur bassiste (officiellement remplacé par Mathias Chirpaz de Kcidy), les Irnini Mons présentent "À la tienne Étienne", un nouveau single à retrouver à la suite. Le groupe va repartir en tournée avec Franz Ferdinand. Les dates sont consultables à la suite également. [plus d'infos]