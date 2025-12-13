Infos précédentes :
A la tienne Irnini Mons - 13/12
Après une longue tournée d'un an et demi partout en Europe, puis le départ de Guillaume leur bassiste (officiellement remplacé par Mathias Chirpaz de Kcidy), les Irnini Mons présentent "À la tienne Étienne", un nouveau single à retrouver à la suite. Le groupe va repartir en tournée avec Franz Ferdinand. Les dates sont consultables à la suite également. [plus d'infos]
23 mars 2026: LYON (FR) - Le Transbordeur (+ Irnini Mons)
25 mars 2026: PARIS (FR) - L'Olympia (+ Irnini Mons)
26 mars 2026: PARIS (FR) - L'Olympia (+ Irnini Mons)
28 mars 2026: ZURICH (CH) - The Hall (+ Irnini Mons)
29 mars 2026: VIENNA (AT) - Gasometer (+ Irnini Mons)
31 mars 2026: MUNICH (DE) - Zenith (+ Irnini Mons)
01 avril 2026: BERLIN (DE) - Tempodrom (+ Irnini Mons)
03 avril 2026: BRUXELLES (BE) - Forest National (+ Irnini Mons)
04 avril 2026: COLOGNE (DE) - Palladium (+ Irnini Mons)
06 avril 2026: LILLE (FR) - L'Aéronef (+ Irnini Mons)
07 avril 2026: LILLE (FR) - L'Aéronef (+ Irnini Mons)
08 avril 2026: TILBURG (NL) - 013 Poppodium (+ Irnini Mons)
10 avril 2026: LUXEMBOURG (LU) - Rockhal Box (+ Irnini Mons)
11 avril 2026: FRANKFURT (DE) - Jahrhunderthalle (+ Irnini Mons)
13 avril 2026: NANTES (FR) - La Carrière (+ Irnini Mons)
14 avril 2026: TOULOUSE (FR) - Le Bikini (+ Irnini Mons)
